У автомобилистов появилась новая причина ездить по М12 вместо М-7

Упрдор начинает ремонт трассы М-7. Автомобилисты ждут пробок. Упрдор «Москва — Нижний Новгород» сообщает: во Владимирской области стартуют работы по замене верхнего слоя дорожного покрытия на двух федеральных трассах — М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо». Чтобы отремонтировать 50 километров магистралей, дорожникам потребуется больше года.

© Quto.ru

На М-7 «Волга» работы пройдут:

с 94-го по 102-й км от Киржача до Покрова (с 21 июля 2025 по 31 августа 2026 года);

с 164-го по 169-й км от поворота на Кольчугино до развязки с М-12 «Восток» (с 21 июля 2025 по 31 августа 2026 года),

с 185-го по 200-й км на обходе Владимира (сроки проведения работ неизвестны),

с 291-го по 295-й км на подъезде к Вязникам (с 21 июля 2025 по 31 августа 2026 года),

с 336-го по 341-й км от Гороховца до моста через Клязьму (сроки проведения работ неизвестны).

Автомобилисты обоснованно предполагают, что такое обилие ремонтов неизбежно станет причиной серьёзных пробок. Поэтому многие наверняка предпочтут проложить маршрут по платной трассе М-12 «Восток»

На трассе М-12 «Восток» появится музыкальная разметка Об этом на полях международного форума в Санкт-Петербурге сообщил глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.