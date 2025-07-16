GAC привезет в Россию "убийцу" Li L7 уже в 2026 году

В рамках стратегии по расширению своего присутствия на российском рынке, о которой компания GAC объявила на весенней презентации в Москве, автопроизводитель планирует дополнить существующий модельный ряд новыми машинами, работающими на альтернативных видах топлива.

В частности, бренд намерен представить в России свой флагманский кроссовер S9, который пока ещё не доступен даже на китайском рынке. По данным портала "Китайские автомобили", ожидается, что премьера модели в нашей стране состоится в 2026 году.

GAC S9, более известный на родине как Trumpchi S9, представляет собой более продвинутую версию кроссовера S7. Его размеры - 5060 мм в длину, 1950 мм в ширину и 1760 мм в высоту, а колёсная база составляет 2930 мм. По своим габаритам и характеристикам автомобиль сравним с популярным в России Li Auto L7.

Новинка будет доступна в 5- или 6-местной версии. Среди особенностей дизайна машины стоит отметить выдвижные ручки, тонированные стойки и лидар на крыше. В салоне расположено двухспицевое мультифункциональное рулевое колесо, цифровая приборная панель и проекционный дисплей. Для пассажиров второго ряда предусмотрен большой экран, расположенный на потолке.

Под капотом кроссовера установлена гибридная силовая установка, в основе которой лежит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 160 лошадиных сил. В зависимости от модификации мощность электродвигателей может составлять 392 или 501 лошадиную силу.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России начались продажи минивэна GAC M8 Lounge.