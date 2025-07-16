GAC может привезти в Россию 1224-сильный спорткар Aion Hyptec SSR

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Компания GAC анонсировала ввод на российский рынок электрического спорткара Aion Hyptec SSR, сообщили её представители во время презентации.

Автомобиль успешно прошел сертификацию для реализации в России, однако окончательное решение о его выходе на местный рынок еще не принято. Ожидается, что это может произойти в 2026 году.

GAC Aion Hyptec SSR представляет собой электрический спорткар с общей мощностью моторов в 1224 л.с. Он оснащен полным приводом, дверями в стиле «крыло чайки» и выполнен в кузове купе. Автомобиль был впервые представлен осенью 2023 года. Базовая версия может разгоняться до 100 км/ч всего за 2,3 секунды, а её максимальная скорость составляет 250 км/ч. На одном заряде машина в состоянии проехать до 506 км.

На данный момент GAC Hyptec SSR доступен в России через параллельный импорт. Согласно единственному опубликованному объявления, его стоимость составляет 24 150 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд Aion появится в России.