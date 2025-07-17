В РФ за полгода реализовали 80 тысяч авто по программам поддержки спроса

С января по июнь в России по программам стимулирования спроса удалось реализовать более 82,4 тысячи автомобилей, при этом больше половины из них пришлось на модели Lada, сообщила пресс-служба Минпромторга России.

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В сообщении отмечается, что за полгода в рамках программы льготного автокредитования было реализовано более 51,7 тысячи машин, по программе льготного лизинга - свыше 30,7 тысячи. Общий объем предоставленных скидок при этом составил почти 24,5 млрд рублей.

"Около 60,8 тысячи автомобилей в периметре обеих программ пришлось на высоколокализованные модели Lada", - подчеркнули в Минпромторге.

В министерстве напомнили, что в мае по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова программа льготного автокредитования была расширена в том числе на семьи с двумя и более детьми. "По статусу на конец июня подпрограмма "Семейный автомобиль" уже показала свой эффект, за полтора месяца заняв долю примерно в 15% от общей доли выдач в этот период. По новым условиям реализовано свыше 2 тысяч автомобилей, около 94% в этом объеме - модели Lada", - добавили в ведомстве.

Ранее АвтоВАЗ разъяснил, сколько должны служить автомобили Lada на самом деле.