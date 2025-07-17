Названы десять автобрендов, которые чаще всего покупают в Москве

«Автостат» перечислил 10 автобрендов, которые чаще всего покупают в Москве

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Согласно информации, предоставленной директором «Автостата» Сергеем Целиковым, в числе самых популярных автомобильных брендов жителей Москвы оказались BMW, Lixang и Toyota.

«В первой половине 2025 года в Москве зарегистрировали 66 972 новых легковых автомобиля, что на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», – отметил он.

В результате лидером продаж стали автомобили марки Haval (7101 шт., −38%), за ними следуют Geely (6808 шт., −50%) и Lada (4899 шт., −18%). В десятке лучших также находятся Chery, Belgee и Changan, а затем Exeed, BMW, Lixiang и Toyota.

Ранее Целиков сообщил, что относительно новые китайские б/у машины начали быстро дешеветь. С начала года по июнь такие авто в возрасте 1-3 года на вторичке подешевели, в среднем, на 10–15%.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд Aion появится в России.