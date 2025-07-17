В РФ продают Nissan Almera 1999 года без пробега

Уникальный по своему состоянию экземпляр в очередной раз удалось обнаружить "Российской газете" в ходе мониторинга сайтов бесплатных объявлений. Москвич выставил на продажу настоящую "капсулу времени" - Nissan Almera N15 1999 года выпуска с пробегом в 2000 км. Как отмечает продавец, сразу после покупки машина была законсервирована в гараже и не эксплуатировалась.

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Повода не доверять его словам нет - кузов хэтчбека, окрашенный в желтый металлик, выглядит как новый. Салон "Ниссана" также не вызывает нареканий и сохранился в отличном состоянии без следов эксплуатации. Нет вопросов и к состоянию подкапотного пространства - все элементы смотрятся так, будто только вчера были установлены на конвейере.

В движение Almera приводится 1,6-литровым мотором GA16DE мощностью 99 лошадиных сил, работающим в паре с 5-ступенчатой механической КПП с приводом на передние колеса. Несмотря на год выпуска, у машины есть все необходимые комфортные опции: электропривод зеркал, гидроусилитель руля, кондиционер и фронтальная подушка безопасности.

Хозяин просит за свою "капсулу времени" весьма немалую сумму - 2 000 000 рублей, что сопоставимо с ценой нового кроссовера Haval Jolion.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ на продажу выставили "Запорожец" в музейном состоянии.