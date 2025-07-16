Верховный суд разъяснил, когда инвалиды не имеют права на бесплатную парковку

Отсутствие знака «Инвалид» на транспортном средстве лишает инвалидов права на бесплатную парковку даже в том случае, когда их автомобиль внесен в соответствующий федеральный реестр. Такое решение вынес Верховный суд РФ.

Основанием для рассмотрения дела стало обращение в суд инвалида II группы Зинаиды Туевой. В феврале 2023 года она оставила автомобиль на месте для инвалидов, но ее машину отвезли на спецстоянку. Как пояснили правоохранители, поводом для задержания машины стало отсутствие специального знака «Инвалид».

Истица утверждала, что наличие такого знака не является обязательным, поскольку право на бесплатное использование места для парковки реализуется путем внесения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом или перевозящем его, в федеральный реестр инвалидов. Машина Зинаиды в указанный реестр была внесена.

В то же время представитель МВД России Юлия Сафонова в ходе судебных слушаний пояснила, что, в соответствии с действующими нормами, знак «Инвалид» устанавливается по желанию водителя, имеющего на это право. Он может этого не делать, и это не является основанием для привлечения к административной ответственности. Однако в таком случае гражданин не может пользоваться бесплатной парковкой.

«Законом установлены два условия, чтобы инвалиды имели возможность пользоваться бесплатными местами. Первое — наличие опознавательного знака, второе — включение граждан в единую информационную систему. Юридически-технический прием, средство, которым изложена данная норма, свидетельствует о применении этих условий вместе», — цитирует РАПСИ Юлию Сафонову.

Аргументы МВД поддержала и прокуратура. В итоге Верховный суд решил в удовлетворении исковых требований отказать. Таким образом, для бесплатной парковки инвалиды обязаны иметь на своих автомобилях соответствующий опознавательный знак.

Топ 3 дебетовых карт