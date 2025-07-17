Рассекречена внешность электрического Hyundai Staria

На корейском форуме Clien.net опубликованы свежие фотографии электрической версии минивэна Hyundai Staria. На этих снимках автомобиль впервые представлен без маскировки.

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Прототип электромобиля окрашен в двухцветный серо-чёрный оттенок. Отличить его от обычной Staria несложно: рядом с фарой находится лючок, за которым скрывается порт для зарядки.

Предполагается, что у электрического минивэна будет более короткая задняя часть кузова по сравнению со стандартной моделью. Однако на имеющихся фотографиях машина представлена только частично, поэтому пока нельзя подтвердить эту информацию.

Для Staria EV разрабатывается батарея ёмкостью 84 киловатт-часа. Одного заряда должно хватить на 324 километра пути.

Запуск модели планируется в конце этого года, а старт продаж намечен на первую половину 2026 года. До этого момента у потенциальных покупателей есть возможность выбрать между тремя вариантами силовых установок: 3,5-литровым двигателем V6, 1,6-литровым гибридом или дизельным мотором объёмом 2,2 литра.

Новинка будет конкурировать с такими автомобилями, как Volkswagen ID.Buzz, Zeekr 009 и Ford E-Tourneo.

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