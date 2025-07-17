В Британии прошло соревнование сельхозроботов

Стремясь к новаторству в сфере агротехнологий, компания Kverneland амбициозно заявила о стремлении стать первопроходцем в установлении мирового рекорда по площади, обработанной автономным сельскохозяйственным роботом за сутки.

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Двадцатичетырехчасовой марафон проходил на ферме Birch Farm, расположенной в Стоунгрейве, графство Северный Йоркшир, Великобритания. Автономный AgBot 5.115T2 использовался для буксировки пятикорпусного плуга Kverneland LO 300/85. В итоге, впечатляющая площадь в 20,8 гектаров была успешно вспахана.

Самоходный AgBot, мощностью 156 л.с. и оснащенный резиновыми гусеницами, уверенно работал на неровном рельефе, формируя борозды шириной 40 см и глубиной 22,5 см. Главной целью было создание оптимальных условий для посева кукурузы и кормовой свеклы. AgBot незначительно замедлял ход только при разворотах в конце поля. Данные телеметрии показали, что расход топлива за 24 часа составил 382,72 литра. Таким образом, дизель-электрическая установка продемонстрировала впечатляющую экономичность – 18,4 литра на гектар.

Мы рады быть частью этой технологической революции и воодушевлены первой попыткой установления рекорда, - прокомментировал Адам Берт, специалист Kverneland UK по плугам. - Сочетание плуга Kverneland LO и AgBot позволило достичь производительности, для которой оператору на тракторе аналогичной мощности потребовалось бы два дня для буксировки пятикорпусного плуга. Благодаря корпусам Kverneland № 28, плуг LO является одним из самых легких в тяге на рынке, а низкое тяговое усилие позволило добиться такой производительности при низком расходе топлива и высоком качестве обработки почвы. Этот рекорд демонстрирует эффективность работы автономных тракторов при выполнении рутинных операций.

Питер Робинсон, менеджер по продажам AgXeed UK, также высоко оценил круглосуточную работу AgBot. «После картирования границ поля и создания карты задания с последовательностью поворотов, AgBot непрерывно работал в течение 24 часов. Это доказало, что автономность подходит не только для стандартных, повторяющихся задач, но и для более сложных процессов, таких как вспашка».

Многоуровневые системы безопасности, интегрированные в AgBot, обеспечивают безопасную эксплуатацию. 7-тонный автономный трактор был оснащен 1,5-тонным передним балластом для увеличения тяги полностью навесного пятикорпусного плуга Kverneland LO. AgBot ненадолго останавливался в ночное время для заправки топливного бака объемом 375 литров и завершения 24-часового марафона. Джеймс Уитти, фермер из Северного Йоркшира, бывший руководитель Общества пахарей, оценил качество вспашки, выполненной за 24-часовой соревнование, как очень высокое.