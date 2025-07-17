В России стартовала распродажа кроссоверов Jetta

На российском рынке стартовали продажи кроссоверов бренда Jetta с масштабными скидками. На VS5 и VS7 теперь действует прямая выгода в размере 300 тысяч рублей, что делает их значительно доступнее к приобретению. Акция распространяется на все комплектации обеих моделей, сообщают «Автоновости дня».

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Таким образом, актуальные цены с учётом промой выгоды на автомобиль Jetta VS5 2023 года выпуска – от 2 652 000 до 2 852 000 рублей; на VS5 2024 года — от 2 700 000 до 3 050 000 рублей; на VS7 2023 года — от 2 917 000 до 3 079 000; Jetta VS7 2024-го — от 3 067 000 до 3 229 000 рублей.

Стоит напомнить, Jetta — совместный бренд Volkswagen Group и китайской FAW с размещением производства в Чэнду. Технически VS5 и VS7 тесно связаны с моделями немецкого концерна. VS5 является аналогом Volkswagen Taos или Skoda Karoq. VS7, представляющий собой удлиненную версию VS5 с колёсной базой 2 730 миллиметров (на 100 миллиметров больше), считается альтернативой Skoda Kodiaq.

Оба кроссовера оснащены одинаковым 150-сильным 1,4-литровым бензиновым турбодвигателем. Коробка передач — шестиступенчатый «автомат» Aisin, привод — передний, подвеска — полностью независимая (сзади — многорычажная).