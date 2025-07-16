Россияне остались без автономеров после тропических ливней

Lenta.ru

Россияне разыскивают по интернету номера своих автомобилей после прошедших тропических ливней. Об этом пишет издание Baza.

Россияне остались без автономеров после тропических ливней
© РИА Новости

Череда ливней обрушилась на многие регионы России — под действием циклона среди прочих оказались Воронежская, Московская, Калужская, Новосибирская и Иркутская области. Местные дороги оказались затоплены, заставив автомобилистов сопротивляться стремительным водным потокам. В результате многие водители остались без регистрационных номеров.

Когда стихия успокоилась, знаки вымыло на обочину. Теперь вдоль дорог в регионах начали возникать барахолки с табличками. Среди них можно найти и «блатные» номера. Автомобилисты вынуждены искать потерянное по соцсетям.

Ранее водителей проинструктировали на случай затопления автомобиля. Заводить залитую после дождей машину сразу нельзя — попавшая во впуск вода приведет к гидроудару. Если машину затопило во время движения, продолжать поездку рискованно. Стоит вызвать эвакуатор и доставить машину в сервис для диагностики.