Россияне остались без автономеров после тропических ливней

Россияне разыскивают по интернету номера своих автомобилей после прошедших тропических ливней. Об этом пишет издание Baza.

Череда ливней обрушилась на многие регионы России — под действием циклона среди прочих оказались Воронежская, Московская, Калужская, Новосибирская и Иркутская области. Местные дороги оказались затоплены, заставив автомобилистов сопротивляться стремительным водным потокам. В результате многие водители остались без регистрационных номеров.

Когда стихия успокоилась, знаки вымыло на обочину. Теперь вдоль дорог в регионах начали возникать барахолки с табличками. Среди них можно найти и «блатные» номера. Автомобилисты вынуждены искать потерянное по соцсетям.

Ранее водителей проинструктировали на случай затопления автомобиля. Заводить залитую после дождей машину сразу нельзя — попавшая во впуск вода приведет к гидроудару. Если машину затопило во время движения, продолжать поездку рискованно. Стоит вызвать эвакуатор и доставить машину в сервис для диагностики.