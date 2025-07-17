У Tesla Model Y появится удлиненная версия

Продажи американской марки падают во всем мире, включая КНР. Подстегнуть спрос на свой бестселлер Tesla собирается выпуском особой версии с удлиненной колесной базой и шестиместным салоном. Она получит индекс YL и дебютирует осенью 2025 года, пишет Car News China со ссылкой на китайский офис Tesla.

© Motor.ru

Tesla пока опубликовала только пару тизеров «растянутой» Model Y без подробностей, но они стали известны благодаря базе Министерства промышленности и информационных технологий (MIIT) Китая.

© MIIT

© Tesla

© Tesla

Так, длина составит 4976 миллиметров, ширина — 1920 миллиметров, высота — 1668 миллиметров, а колесная база — 3040 миллиметров, что на 150 больше, чем у обычного электрокара. Шестиместный вариант также прибавит в весе: снаряженная масса вырастет на 96 килограммов и превысит две тонны, достигнув 2088 килограммов.

В состав силовой установки войдут два электромотора: передний выдаст 193 силы, а задний — 269. Пиковая отдача установки составит 456 сил — на шесть больше, чем у обычного варианта. Пока это единственный зафиксированный в базе MIIT вариант.

Указана и максимальная скорость — 201 километр в час, а вот емкости батареи традиционно нет. Отмечается лишь, что автомобиль получит трехкомпонентный NMC-аккумулятор (никель-марганец-кобальт) от LG.

Model Y долгое время была драйвером продаж Tesla в Китае, однако у обновленной версии Juniper, представленной в январе, дела идут не так хорошо. За январь-июнь нынешнего года китайцы купили 171,5 тысячи единиц, что на 17,5 процента меньше, чем за тот же период 2024-го