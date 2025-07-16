Подержанные седаны, кабриолеты и электромобили: на что копят зумеры

Стоит сразу объяснить, что зумеры — это молодые люди 18-25 лет. Очередной опрос «Авито Авто» среди россиян этого возраста выявил заметные отличия в их автомобильных предпочтениях по сравнению с людьми 26-35 лет.

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И сразу же удивление: зумеры готовы вкладывать в покупку машины в среднем 1 918 000 рублей, что на 268 тысяч больше, чем тратят люди 26-35 лет (1 650 000 рублей). Однако предпочтение зумеры отдают автомобилям с пробегом. Среди уже владеющих транспортным средством 25% респондентов купили подержанную машину, а новую — только 15%. Среди планирующих покупку 17% изучают предложения на вторичном рынке, 15% желают только новый автомобиль.

Почти половина опрошенных (47%) никогда не брали и не рассматривали автокредит. Тех, кто пользовался автокредитованием, всего 9%. Ещё 29% согласны на кредит только с возможностью досрочного погашения.

К покупке большинство молодых людей (59%) рассматривают цену до 1,5 миллиона рублей, 26% — от 1,5 до 3 миллионов.

Среди главных предпочтений молодых российских автомобилистов — немецкие (34%) и японские (31%) бренды. При этом чаще всего к покупке рассматривается седан (42%), несмотря на моду на кроссоверы. Кабриолеты и родстеры вызывают ажиотаж у молодёжи: их выбирают 11% зумеров против 2% миллениалов.

Готовность купить электромобиль (14%) у зумеров вдвое выше, чем у старшей группы. Гибриды рассматривают 15%. Но бензин (75%) всё равно пока вне конкуренции. Опрошенные рассказали, что чаще всего машина используется для поездок на работу (67%), по городу (44%) и для путешествий (32%).