Владивосток оставили без фур

Deita.ru

Во Владивостоке введено временное ограничение на въезд грузовых автомобилей массой более 3,5 тонны, сообщает ИА DEITA.RU. Ограничения будут действовать до 15 августа.

Во Владивостоке введено ограничение на въезд грузовых автомобилей
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Как рассказали в правительстве региона, большегрузам запрещено передвигаться в черте города с 7:00 до 21:00 вне зависимости от дня недели. Мера принята из-за неблагоприятных климатических условий, влияющих на прочность дорожного полотна.

В зонах действия запрета установлены временные дорожные знаки, в том числе в районе Лемана-ПРО, Низководного моста, бухты Лазурной, посёлка Де-Фриз и «Примринга». Контроль за соблюдением правил усилит ГИБДД.

Напомним, что параллельно с городским запретом, аналогичные меры действуют на региональных трассах Приморского края с 9 июля. При дневной температуре выше 32°C тяжеловесным машинам разрешено движение только в ночные часы — с 21:00 до 9:00. Данные меры помогают избежать деформации асфальта, образования колеи и снижения сцепления с дорогой.

Исключения сделаны для общественного транспорта, доставки продовольствия, медикаментов, топлива, почты и грузов, связанных с ликвидацией ЧС или аварийными работами. Также ограничения не касаются военной и специальной техники, задействованной в оперативных задачах.