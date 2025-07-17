Во Владивостоке введено ограничение на въезд грузовых автомобилей

Во Владивостоке введено временное ограничение на въезд грузовых автомобилей массой более 3,5 тонны, сообщает ИА DEITA.RU. Ограничения будут действовать до 15 августа.

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Как рассказали в правительстве региона, большегрузам запрещено передвигаться в черте города с 7:00 до 21:00 вне зависимости от дня недели. Мера принята из-за неблагоприятных климатических условий, влияющих на прочность дорожного полотна.

В зонах действия запрета установлены временные дорожные знаки, в том числе в районе Лемана-ПРО, Низководного моста, бухты Лазурной, посёлка Де-Фриз и «Примринга». Контроль за соблюдением правил усилит ГИБДД.

Напомним, что параллельно с городским запретом, аналогичные меры действуют на региональных трассах Приморского края с 9 июля. При дневной температуре выше 32°C тяжеловесным машинам разрешено движение только в ночные часы — с 21:00 до 9:00. Данные меры помогают избежать деформации асфальта, образования колеи и снижения сцепления с дорогой.

Исключения сделаны для общественного транспорта, доставки продовольствия, медикаментов, топлива, почты и грузов, связанных с ликвидацией ЧС или аварийными работами. Также ограничения не касаются военной и специальной техники, задействованной в оперативных задачах.