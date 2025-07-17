Почему россияне мечтают о полноприводных кроссоверах, но не покупают их

В России в первой половине 2025 года было реализовано 357,6 тысячи новых кроссоверов и внедорожников. При этом только 43% китайских SUV, проданных в нашей стране, имеют полный привод.

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В то же время доля полного привода среди всех проданных в прошлом году кроссоверов и внедорожников составила 38,4%. Директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов рассказал "Российской газете", почему россияне так любят мечтать о 4x4, но при этом покупают в основном переднеприводные машины.

"Вопрос кроется в цене. Потому что полноприводные и переднеприводные кроссоверы очень сильно разнятся в стоимости. Обычно при наличии полного привода в комплектации идет другой двигатель, добавляется более сложная трансмиссия. И помимо того, что надо поставить привод на задние колеса, автоматически еще и нужна силовая установка, а это иногда даже не 100 и 200 тысяч рублей, а 500-700 тысяч, что составляет 25-30% стоимости. Поэтому многие делают выбор в пользу переднеприводной машины с высоким клиренсом", - отметил специалист.

Ранее, напомним, "РГ" сообщала, что самый популярным кроссовером в РФ по итогам шести месяцев 2025 года стал Haval Jolion.