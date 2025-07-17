В РФ начнется производство российских электромобилей

Специалисты отмечают, что это не только выпуск новых моделей, но и формирование собственной базы в этой отрасли.

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На заводе «Москвич» планируется организовать сборочную линию для нового российского электромобиля. В конце весны был успешно испытан предсерийный образец на спецполигоне.

Массовый выпуск электрокаров начнется во второй половине года. Уровень локализации составит 65%, что означает преобладание компонентов от российских компаний, сообщает «РГ».

Компания «Автотор» объявила о разработке собственного электромобиля на независимой платформе с высоким уровнем локализации. Производство планируется начать в этом году.

Напомним, что в России могут пересмотреть допуск праворульных авто на дороги. АвтоВАЗ назвал реальный срок службы своих автомобилей.