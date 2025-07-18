Tesla Model 3 получит версию с увеличенным запасом хода

В КНР сертифицировали новую версию Tesla Model 3+. Ожидается, что она станет самой дальнобойной среди представленных.

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Tesla Model 3+ получит один электродвигатель, но он будет мощнее существующей одномоторной модификации: отдача вырастет с 264 до 306 л.с.

Батарея будет заменена: литий-железо-фосфатную поменяют на никель-кобальт-марганцевый аккумулятор от LG, который стоит дороже, но способен обеспечить больший запас хода на одной зарядке: ожидается, что он составит не менее 800 км по циклу CLTC.

Выпуск и продажи Tesla Model 3+ могут начаться до конца года. Ожидаемая цена - 270 тысяч юаней (примерно 3 млн рублей).

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Tesla готовит 6-местную версию Model Y.