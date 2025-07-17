В Тюменской области у подростков начали массово изымать питбайки и мопеды

МВД Тюменской области в своем официальном Telegram-канале сообщило, что инспекторы ГАИ ежедневно изымают у несовершеннолетних водителей около десятка мопедов, питбайков и мотоциклов и отправляют их на спецстоянки. А родителей, которые пустили их за руль, оштрафуют на 30 000 рублей.

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По данным тюменской Госавтоинспекции, за последние сутки были задержаны четыре подростка. Одним из них оказался 11-летний мальчик из села Мезенка Ишимского района. Также на вождении этих видом транспорта попались 13-летний подросток из села Успенка, а также два 15-летних парня, живущих в поселке Голышманово и деревне Новоандреевка Сладковского района.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области появится завод по производству сублимированной пищи.

Несколько дней назад спасатели смогли успешно локализовать и потушить лесной пожар в Тюменской области.