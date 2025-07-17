Возвращение к истокам: российский авторынок взял курс на 30 лет назад

Современные правила игры на автомобильном рынке все ясней напоминают, что все новое - это хорошо забытое старое. И сегодня, словно как и тридцать лет назад, чтобы приобрести желанный автомобиль иностранного производства, будь то немецкий или японский, необходимо подготовить значительную сумму наличных и запастись терпением, поскольку ожидание может занять несколько месяцев.

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По мнению портала "Автовзгляд", в настоящее время рынок новых автомобилей переживает период застоя, а дилерские центры все чаще закрываются. В условиях ограниченного финансирования продажа машин становится менее выгодной, что вынуждает компании пересматривать свои экономические стратегии и искать альтернативные пути развития.

Анализ ситуации в дилерских центрах показывает, что многие из них вынуждены пересматривать свою бизнес-модель. В частности, наблюдается тенденция к изменению ассортимента продаваемых автомобилей. В салонах, ранее ориентированных на продажу китайских моделей, теперь можно увидеть продукцию премиум-сегмента, включая машины Mercedes-Benz, Volvo и BMW, привезенные "параллельным" путем.

Как будет развиваться ситуация в будущем - пока неясно, но общее направление уже понятно. Вектор развития можно оценить, посмотрев на данные владивостокской таможни, которые опубликовали итоги первого полугодия 2025 года: 137 000 ввезенных легковушек, что на 20% больше, чем в прошлом году. Это автомобили для личного пользования, которые облагаются утильсбором в размере 5000 рублей.

Особо алчные продавцы из приграничных регионов уже успели привезти себе машины, но активно зарабатывают на этом поприще, ввозя таким образом транспорт на реализацию. Этот бизнес распространяется и на другие регионы, далекие от Владивостока. И "правый руль" из Японии, и "левый руль" из Кореи находят своих покупателей. Однако расчет вновь, как и на рубеже 90-х, идет исключительно за наличные средства, что, безусловно, таит в себе определенного рода риски.

В результате автомобильный рынок страны, который переживает период изменений и преобразований, возвращается к своим корням. Возобновляется деятельность перегонщиков, и снова можно увидеть автомобили с иностранными номерами.

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