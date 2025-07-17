Авторынок Японии показал рост на 10%

Toyota удерживает лидирующую позицию в рейтинге марок с долей 32,7%. За ней следуют Suzuki и Honda.

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Среди моделей в топ-10 наилучшую динамику продаж продемонстрировала Daihatsu (+173,2%), а наихудшую – Nissan (-12,5%).

Honda N-Box остается самым продаваемым авто, за ним следует Toyota Yaris.

Что касается сегмента электромобилей, то он продолжает испытывать трудности. В первом полугодии продажи упали на 11,5%. Доля электромобилей в общем объеме составила всего 2,3%.

Напомним, что в России могут пересмотреть допуск праворульных авто на дороги. АвтоВАЗ назвал реальный срок службы своих автомобилей.