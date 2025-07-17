Jetour выпустила новую версию Freelander Exploration за 1,5 млн рублей

Jetour выпустила на рынок новую версию Freelander Exploration за 1,5 млн рублей
Freelander Exploration+ отличается новой решеткой радиатора, измененным передним бампером и оригинальными легкосплавными дисками.
Под капотом Exploration+ установлен бензиновый 1,6-литровый двигатель, который развивает мощность 190 л.с. В паре с двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная КПП с двойным сцеплением. Привод – передний.
Среди основных функций стоит отметить систему кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, систему автоматической парковки, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Напомним, что авторынок Японии показал рост на 10%. В России могут пересмотреть допуск праворульных авто на дороги.