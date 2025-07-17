Марка Exeed готовится расширить семейство Sterra за счет паркетника Sterra E05. Совсем новой модель не является – это представленный и в России TXL с другими дизайном и «начинкой».

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Ранее на этой неделе принадлежащий компании Chery бренд Exeed распространил тизеры нового кроссовера электрифицированного семейства Sterra. Напомним, в РФ модели этой линейки продают под маркой Exlantix. Свежую гибридную пятидверку назвали Exeed Sterra E05. Так вот теперь появились полноценные фото и основные характеристики паркетника – его сертификат внесли в каталог Минпрома КНР. Оказалось, что кроссовер не такой уж и новый: за основу взяли знакомый россиянам Exeed TXL.

У паркетника Exeed Sterra E05 свой дизайн. Модель получила оригинальные бамперы и двухэтажную головную оптику. У нее также иная багажная дверь, а задние фонари сделали в виде сплошной плашки, тогда как у исходного Exeed TXL на корме еще имеется хромированная вставка. Для Sterra E05 еще заявлен автопилот с лидаром, работающий под управлением чипа Horizon Robotics Journey 6P.

Габариты такие же, как у донорского кроссовера, разве что новый кроссовер чуть ниже исходника. Длина Exeed Sterra E05 равна 4780 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1725 мм (показатель TXL – 1730 мм), колесная база – 2800 мм. Для новинки предусмотрены 18-, 19- или 20-дюймовые диски.

Фото интерьера гибрида пока нет. Впрочем, на одном из сертификационных снимков видно, что в салоне Exeed Sterra E05 расположен отдельный крупный планшет мультимедийной системы, тогда как Exeed TXL имеет табло.

В состав силовой установки Sterra E05 входит бензиновый турбомотор 1.5 (156 л.с.), который работает исключительно в режиме генератора. А вот подробностей об электродвигателе и батарее пока нет.

Полноценную презентацию Exeed Sterra E05 проведут в ближайшее время. Скорее всего, впоследствии модель доберется и до России, но пока неизвестно под каким брендом – Exeed или Exlantix. Дело в том, что ранее в Китае ловили этот автомобиль с привычной радиаторной решеткой вместо гладкой панели. То есть не исключено, что на экспорт кроссовер будут поставлять в качестве нового Exeed TXL — и уже только с ДВС.