Toyota готовит «внедорожный» минивэн

Японская компания разрабатывает новую модель — минивэн с «внедорожным» имиджем, который станет серийным воплощением концепт-кара X-Van Gear, представленного в 2023 году. Дебютировать новинка может в период с осени 2025-го по весну 2026 года. Однако официально информация не подтверждена: о вэне пишет японское издание Motor Fan, ссылаясь на неназванных инсайдеров.

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Однообъемник Toyota получит угловатую внешность, намекающую на внедорожные способности, но платформа у него будет легковая — TNGA-C. Он разделит ее с моделями Noah и Voxy, которые оснащаются гибридной установкой на базе 1,8-литрового мотора и двухлитровым ДВС. Привод может быть полным в обоих случаях.

© Carscoops

© Carscoops

© Carscoops

© Carscoops

© Carscoops

Вероятно, с ними минивэн будет схож и по размеру: длина составит порядка 4,7 метра, и колесная база — примерно 2,9 метра.

Ожидается, что «товарная» версия во многом повторит дизайн концептуального X-Van Gear и получит раздвижные двери без центральной стойки. В салоне сохранится трехрядная компоновка, но его элементы можно будет переставлять в зависимости от потребностей, превращая пространство в спальню, обеденную зону и так далее.

Модели прочат дебют на одном из грядущих японских автошоу. Цена, по прогнозу СМИ, будет выше, чем у Noah, и составит примерно 3,5 миллиона иен (1,8 миллиона в пересчете на рубли).