Volvo переносит производство автомобилей в США

Шведская компания Volvo официально анонсировала планы по началу серийного производства среднеразмерного кроссовера XC60 на своем предприятии, расположенном в Южной Каролине (США), где сейчас сходят с конвейера EX90 и Polestar 3. Этот стратегический шаг будет реализован не ранее конца 2026 года и является прямым следствием влияния тарифных мер, введенных президентом США Дональдом Трампом.

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В данный момент большинство гибридных и электрических моделей Volvo импортируются в Америку из Европы.

По информации портала CarScoops, за первые шесть месяцев 2025 года продажи XC60 в Соединенных Штатах увеличились почти на 23%, что позволило модели стать самым востребованным автомобилем в Америке.

Ранее на этой неделе Volvo сообщила, что во втором квартале она может понести убытки от снижения стоимости своих электромобилей ES90 и EX90 на сумму 11,4 миллиарда шведских крон (1,17 миллиарда долларов). Причиной стали новые налоговые ставки и задержки с запуском.

Глава компании Volvo Хокан Самуэльссон сообщил, что запуск производства модели XC60 в Чарльстоне укрепит позиции бренда на американском рынке и сделает его более привлекательным для покупателей. Это также создаст новые рабочие места.

Кроме того, сборка XC60 в США позволит избежать высоких таможенных пошлин, что является одной из главных причин данного решения.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Volvo на фоне падения продаж планирует сократить около трех тысяч сотрудников.