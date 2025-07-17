В Госдуме опять вспомнили про штрафы за среднюю скорость

На рассмотрение Госдумы внесён законопроект, предполагающий возвращение наказания за превышение средней скорости движения. Отслеживать нарушение должны камеры, установленные на определённом отрезке трассы, они же станут рассылать «письма счастья». Документ есть в распоряжении Quto.ru.

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«Одной из действенных мер по профилактике и снижению аварийности является контроль средней скорости движения транспортного средства. Данный метод дисциплинирует владельцев транспортных средств, стабилизирует транспортный поток, обеспечивая его равномерность, тем самым снижая ключевые показатели аварийности», — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно проекту, нужно внести поправки в статью 12.9 КоАП РФ — превышение установленной скорости движения. Предполагается, что в кодекс нужно внести понятие средней скорости, под которым понимается значение, равное соотношению длины участка трассы ко времени, затраченному на его преодоление.

Авторы нововведений также отметили, что при оформлении постановления временем и местом нарушения должна считаться точка конечной фиксации на контролируемом участке.

Кроме того, статью 1.1 КоАП — законодательство об административных правонарушениях — предложено дополнить частью 3, в которой нужно указать возможность проведения «экспериментов в сфере административной ответственности» в одном или нескольких регионах.

Стоит отметить, что только в 2025 году это уже вторая попытка чиновников вернуть штрафы за самое спорное нарушение. Минувшей весной аналогичный законопроект уже готовился, однако тогда в МВД резко раскритиковали инициативу.