В России начали принимать заказы на седан Exlantix ES

На рынок выходит седан ES, который в представительстве марки именуют четырехдверным купе. Россиянам его предлагают с гибридной силовой установкой мощностью 469 лошадиных сил и общим запасом хода 1231 километр. Стоимость стартует с 5,99 миллиона рублей. А еще на ES, как и на кроссовер, дают щедрую гарантию — восемь лет или 200 километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше.

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В движение седан приводит бензино-электрическая установка, развивающая 469 лошадиных сил и 634 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час ES разгоняется за 4,6 секунды.

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С колесами связан электромотор, а ДВС играет роль генератора энергии для 40-киловаттной батареи. Только на электричестве четырехдверка проедет 180 километров. Общий запас хода с заполненным баком и заряженным аккумулятором — 1231 километр. Средний расход топлива составляет 6,4 литра на 100 километров пути.

В Exeed отмечают, что новинка подготовлена к эксплуатации в России. Алюминиевый кузов, шасси и подвеска получили антикоррозионную обработку, а системе зарядки благодаря изолированному пистолету не страшны морозы.

Первая тысяча заказчиков получит бонусы — домашнюю заряную станцию на 11 киловатт и мобильную зарядку. Кроме того, ES получит оборудование для зарядки сторонних устройств.