Mitsubishi L200 2025 года поступит в продажу от 5,6 млн рублей

Mitsubishi L200 2025 поступит в продажу в России по цене 5,6 млн рублей

© За рулем

В Россию едет новый пикап Mitsubishi L200 2025 года, специально адаптированный для отечественного рынка, с левым рулем.

Его стоимость в комплектации GLS составляет 5,6 миллиона рублей. В эту цену включен полный пакет документов, необходимых для регистрации автомобиля, а также уплаченный утилизационный сбор.

Под капотом пикапа установлен 2,4-литровый дизельный двигатель, который развивает мощность 184 л.с. и работает в паре с автоматической коробкой передач, дополняемой системой полного привода Super Select.

Кроме того, Mitsubishi L200 оборудован кожаным салоном, камерой заднего вида, двухзонным климат-контролем, круиз-контролем и ассистентами для спуска и старта на подъёме.

Он также оснащен системами контроля слепых зон и давления в шинах, а также передними и задними парковочными датчиками. В салоне установлена медиасистема с большим сенсорным экраном, а также предусмотрена беспроводная зарядка для смартфонов.