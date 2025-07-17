Россияне смогут путешествовать по стране на шаттлах

Как стало известно редакции Quto, проект включает 6 маршрутов по восьми городам России, а главное — создание автопарка для длительных путешествий. Маршруты проходят между крупными городами: Москвой, Санкт-Петербургом, Воронежем, Казанью, Краснодаром, Ростовом-на-Дону, Сочи и Минеральными Водами.

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«Ожидается, что данное туристическое направление станет новым трендом 2026 года», — отметил Евгений Мелехин, генеральный директор компании RexRent.

Суть идеи — в возможности завершать аренду автомобиля во всех перечисленных городах. При этом, чтобы вернуться домой, можно аналогичным способом.

Стоимость аренды решено сделать фиксированной: потребитель будет платить за аренду автомобила, а не за количество пассажиров.