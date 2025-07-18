Шрамы украшают: Pagani разрисовала кузов Utopia царапинами по заказу клиента

Компания Pagani Automobili представила, возможно, самую "смелую" версию своего автомобиля Utopia для особого клиента. Эта модель, единственная в своём роде, получила название "Койот" и отличается индивидуальной комплектацией, вдохновлённой гонками на выносливость. Это можно заметить по боевым шрамам на кузове.

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Уникальная окраска с графикой Rosso Monza и синей и бирюзовой расцветкой на кузове Bianco Benny сильно напоминает ливрею Martini Racing. Но главное отличие - это искусственные царапины, которые выглядят так, будто они появились во время изнурительной 24-часовой гонки "Ле-Ман".

На поверхности суперкара можно заметить следы от фиктивных столкновений в виде царапин и вмятин. Они расположены вокруг колёсных арок, на сплиттере, боковых юбках и заднем бампере. Эти повреждения обнажают кузов из углеродного волокна, который скрыт под несколькими слоями краски.

Среди других примечательных деталей - чёрные легкосплавные диски, полированные выхлопные трубы и тормозные суппорты красного цвета спереди и синего сзади.

Интерьер салона также выполнен с вниманием к деталям. Синяя кожаная обивка украшена белой строчкой. Кресла имеют красные и бирюзовые вставки, а на ручке переключения передач есть соответствующие полосы.

По информации портала CarsCoops, в конструкции гиперкара не было внесено никаких изменений, которые могли бы повысить его производительность или улучшить управляемость. Он по-прежнему оснащён 6,0-литровым двигателем V12 с двойным турбонаддувом, который устанавливается на стандартную модель и развивает мощность 852 лошадиные силы.

Судя по фотографиям салона, мощность передаётся на задние колёса через семиступенчатую механическую коробку передач.

Pagani не предоставила информацию о цене модификации, но для любителей таких эксклюзивных автомобилей крупные суммы не являются препятствием. Стоимость "стандартной" модели Utopia начинается от 2,19 миллиона долларов, и все 99 экземпляров были проданы ещё до презентации гиперкара.

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