Силовиков бесплатно пустят на платники

Депутаты одобрили во II чтении законопроект, согласно которому определённым категориям граждан разрешат ездить по платным дорогам бесплатно. Поправки вносятся в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ».

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В перечень льготников включены транспортные средства полиции, СК, органов госохраны и прокуратуры, спецпрограмм президента, фельдъегерской службы, ФСБ, а также военных и нацгвардии.

По мнению авторов документа, принятие закона позволит решить вопрос «оперативного прибытия транспортных средств правоохранителей», тем более что в ряде случаев он является определяющим для «своевременного пресечения преступлений и административных правонарушений» и задержания совершивших их граждан.

Стоит отметить, что сегодня бесплатный проезд по платникам разрешён скорой помощи, пожарным, полиции, ВАИ и спасателям.