Еще один китайский бренд покинет Россию

Речь идет о Kaiyi, модельный ряд которого «оказался недостаточно высоким по потребительским свойствам», пишет Auto.Mail.ru со ссылкой на неназванный источник в автобизнесе. Решение об уходе «дочки» приняла сама Chery, хотя только в феврале нынешнего года компания строила планы по расширению местной линейки Kaiyi, а в апреле на конвейер в Калининградской области встал полноприводный X7.

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Upd.: По словам представителей бренда, информация об уходе не соответствует действительности. «Производство всех моделей Kaiyi для российского рынка осуществляется на заводе «Автотор» в Калининградской области. Официальный дистрибьютор марки Kaiyi в России оказывает всю необходимую поддержку дилерской сети, которая составляет на текущий момент 62 дилерских предприятия в крупнейших городах РФ для обеспечения выполнения гарантийных обязательств марки и технического обслуживания реализованных автомобилей», — сказали в пресс-службе Kaiyi.

В России появилась возможность купить новый добротный кроссовер Kia

Автомобили марки Kaiyi производятся на мощностях завода «Автотор» в Калининградской области с 2023 года. Сейчас ее модельный ряд состоит из среднеразмерного седана E5, компактных кроссоверов X3 и X3 Pro, а также полноразмерного вседорожника X7.

Популярностью Kaiyi не пользуется: в прошлом году, по данным «Автостата», ей удалось продать в России менее восьми тысяч автомобилей. Это на 7,2 процента больше, чем годом ранее, но рост, судя по всему, показался материнской Chery недостаточным. Три четверти от этого количества пришлось на седан E5 (6030 экземпляров).

Кроме того, в 2024 году на 11 процентов сократились публичные госконтракты, хотя Kaiyi соответствуют критериям госзакупок.

Слухи о том, что Kaiyi уйдет из России, начали ходить еще в прошлом году. Масла в огонь подлил крупнейший дилер «Рольф», который в начале 2025-го разорвал сотрудничество с Kaiyi, а заодно и с BAIC, который пока не собирается уходить. Вслед за «Рольфом» продавать машины брендов перестали и другие сети, объяснив это их плохой узнаваемостью и низким спросом.

В прошлом году Kaiyi и BAIC суммарно принесли «Автотору» 4,3 миллиарда рублей убытков.

При этом у Kaiyi большие экспортные планы: к 2030 году она планирует войти в десятку крупнейших экспортеров автомобилей в Китае. Россию представители бренда называли одним из главных стратегических рынков сбыта.