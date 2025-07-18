С набережной Геленджика вывезли 2,4 тысячи брошенных электросамокатов

В Геленджике с приморской набережной продолжают вывозить брошенные электросамокаты, сообщил мэр города-курорта Алексей Богодистов.

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"Продолжаем вывозить с набережной брошенные самокаты. Сегодня на складе их 2400 штук", - написал он соцсетях.

Глава курорта уточнил, что людям продолжают разъяснять, что набережная - это территория только для пеших прогулок.

Тем не менее все равно есть те, кто нарушают правила. Сотрудники ДПС выписывают им штраф, сумма которого составляет 800 рублей.

Отметим, что с начала лета в травмпункт обратились 54 пострадавших от использования средств малой мобильности.