Власти снова хотят вернуть штрафы за среднюю скорость

В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о введении штрафов за превышение средней разрешенной скорости, пишут «Известия» со ссылкой на документ на сайте нижней палаты. Если проект будет принят, водителей начнут снова штрафовать за превышение скорости не только перед камерой, но и на участке между двумя камерами. Однако пока в нем идет речь только о Вологодской области.

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Законопроект внесет изменения в две статьи КоАП — в частности, закрепит в кодексе понятие «средняя скорость», из-за которого ранее возникала загвоздка при попытках вернуть наказание. Штраф ввели в 2013 году и упразднили в 2021-м после возражений Верховного суда. Суд указывал, что штрафовать автомобилистов можно только с учетом указания конкретного места совершения нарушения, а участок между двумя дорожными камерами таковым не является.

Уже с 2022 года периодически стали звучать предложения о возврате такого наказания. В марте нынешнего года Минтранс и МВД сообщали, что решение «прорабатывается».

В пояснительной записке к новому проекту отмечено, что это «спутник» другого проекта федерального закона. Последний разрешит проводить эксперимент по применению системы контроля средней скорости в Вологодской области.

В марте эта область, а также Ямало-Ненецкий автономный округ предлагали превратить свои территории в площадки для экспериментального правового режима, писал «Коммерсантъ». В разное время введение такого штрафа поддерживали власти Московской области, Татарстана и других регионов России.