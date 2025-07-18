В Pagani заявили, почему не стали создавать электрокар

В Pagani заявили, что не создали электрокар из-за отсутствия интереса покупателей
Представитель компании Pagani, которая специализируется на производстве суперкаров, Себастьян Берриди сообщил, что в фирме отказались от идеи создать электрокар в виде незаинтересованности со стороны покупателей.
«Когда мы начали разработку модели Utopia восемь лет назад, мы выделили целую команду для её создания. Идея заключалась в том, чтобы запустить электрическую версию Utopia и модель с двигателем внутреннего сгорания. Мы никогда не думали над созданием гибрида, поскольку считали процесс разработки слишком сложным. Технологии в тот период не были на пике развития.Мы показали данный концепт нашим дилерам и клиентам, но никто не проявил интереса. Поэтому нам пришлось отказаться от электрокара. Это очень печально. Мы много инвестировали в его разработку. Нам удалось сильно приблизиться к Mercedes-AMG. Они были на пике технологий. Но нам пришлось свернуть проект. Наша цель — создать устойчивую компанию. Мы не можем идти против наших экономических интересов», — приводит слова Берриди портал CarBuzz.