"Солар": оперативному реагированию на киберугрозы в РФ не хватает ИИ-технологий

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Оперативному реагированию на киберугрозы в РФ недостает ИИ-технологий, что также касается принятия решений в сфере информбезопасности. ИИ мог бы помочь в этих областях, сообщил ТАСС руководитель R&D-лаборатории ГК "Солар" Максим Бузинов.

По его мнению, ИИ "должен использоваться в обороне российских компаний от хакерских атак", и в некоторых областях его не хватает - упор в разработке стоит сделать на технологии ИИ для принятия решений и реагирование.

"Сегодня недостаточно иметь современные инструменты защиты. Важно правильно организовать оперативное реагирование и принятие решений. Искусственный интеллект помогает решить эту проблему: он повышает скорость реагирования и снижает влияние человеческого фактора", - сказал эксперт.

Бузинов считает, что сейчас идет "гонка вооружений" ИИ-алгоритмов: современный фишинг генерируется с помощью ИИ, и отражают его тоже инструменты машинного обучения. "ИИ выступает против самого себя - на стороне киберпреступности и на стороне кибербезопасности", - пояснил он.