Редкий лимузин Maybach 62S из коллекции шейха выставили на продажу в РФ

Уникальный по своему состоянию образец выставили на продажу на одном из сайтов объявлений. Дилерский центр из Москвы предлагает потенциальным покупателям редкий лимузин Maybach 62S 2006 года выпуска с мизерным пробегом - всего 6500 км, заверяя, что на протяжении всей жизни машина хранилась в гараже одного из шейхов Катара.

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Maybach окрашен в уникальную двухцветную ливрею с сочетанием голубого и сиреневого оттенков. Салон выполнен из светло-бежевой кожи.

Согласно описанию из карточки объявления, пробег и история автомобиля имеют документальное подтверждение. Помимо прочего, на машине установлены заводские шины, все детали в оригинальной краске, салон без следов эксплуатации, а в багажном отделении сохранился зонт для главного пассажира заднего ряда.

Заднеприводный лимузин длиной почти 6,2 метра оснащен могучим двигателем V12 объемом 6 литров и мощностью 612 лошадиных сил, работающим в паре с 5-ступенчатой АКПП. С их помощью Maybach может разогнаться до 100 км/ч всего за 5,2 секунды.

Цена в 43 000 000 рублей может показаться заоблачной, однако, учитывая уникальность и состояние автомобиля, вполне возможно, что он в скором будущем обретет нового владельца.

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