Граждане СГ уже успели воспользоваться союзным ОСАГО

Об эффективности модельного законодательного акта "О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства" свидетельствуют и первые итоги его применения на пространстве СГ, констатируют экономические обозреватели.

© Российская Газета

В Калининграде глава комиссии по законодательству нижней палаты белорусского парламента Марина Ленчевская, подводя итоги заседания комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщила 18 июля журналистам, что уже более 26 тысяч граждан двух братских стран воспользовались союзным ОСАГО.

Парламентарий напомнила в этой связи, что данный закон был принят в июне прошлого года и очень удачно "имплементирован в национальное законодательство". Уже с 23 апреля текущего года он стал активно работать, подтвердила она, обратив внимание репортеров, что это говорит о том, что для граждан России и Беларуси закон стал "очень удобным и приемлемым инструментом".

Кроме того, передает БЕЛТА, в Калининграде был рассмотрен и вопрос о реализации Концепции безопасности СГ в преломлении темы гармонизации законодательства двух стран. Участники заседания комиссии признали, что экспертами уже "проведена огромная работа".

Но, вместе с тем, есть и ряд нерешенных вопросов, на которые было обращено внимание частников заседания. Ими был, в частности, по словам Ленчевской, заострен и вопрос "о необходимости более активной гармонизации законодательства об исполнительном производстве".