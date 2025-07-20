Россиянам объяснили, когда начинается срок лишения водительских прав

Срок лишения права управления транспортным средством начинает исчисляться исключительно с момента сдачи водительского удостоверения (ВУ) в подразделение ГИБДД. Об этом юрист Дмитрий Славнов пояснил РИА Новости.

Это означает, что даже после вступления в силу судебного постановления о лишении, срок «отсчитывается» только после физической передачи прав инспектору.

Славнов подчеркнул, что попытки избежать сдачи ВУ (например, заявление об их утере) бесполезны. В таких случаях водитель обязан получить дубликат удостоверения и сдать именно его. Юрист предупредил, что если права не сданы в ГИБДД, срок лишения официально не начинается, что может привести к ситуации, когда человек формально лишен прав, но не может их вернуть, так как срок «не идет».

До этого в России вступили в силу новые штрафы для водителей за нарушения ПДД. Так, за отказ остановиться по требованию инспектора ГИБДД водителю придется заплатить от семи до десяти тысяч рублей.