В международном ралли «Шелковый путь – 2025» представили новое моторное масло для мотоциклистов

Участники мотозачета, стартовавшего 12 июля ралли-рейда «Шёлковый путь», используют новый продукт. Это синтетическое моторное масло на основе ПАО с востребованной вязкостью для мотоциклов — G-Energy Moto 4T Performance 10W-40. Масло для повседневной эксплуатации вобрало в себя технологии, проверенные в самых экстремальных условиях — в пыльных степях, горах, степях, бродах, при температурных пиках раллийной дистанции.

© Стоян Васев

Новинка разработана в результате многолетней технической поддержки G-Energy участников ралли. На каждом этапе гонки инженеры мобильной лаборатории G-Energy по пробе смазочных материалов анализируют работу масел в реальных условиях: следят за вязкостью, износом, термостабильностью. На основе этих данных создаются новые продукты — адаптированные не только для спорта, но и для обычной езды.

Синтетическая новинка G-Energy Moto 4T Performance 10W-40 обеспечивает высокую защиту двигателя и стабильную работу «мокрого» сцепления. Она оптимальна для мотоциклов, скутеров, мопедов и квадроциклов.

© Стоян Васев

Для эксплуатации в сложных условиях — например, в горах, на бездорожье, при перевозке груза, в мотокроссе или эндуро — в линейке предусмотрено масло G-Energy Moto 4T Performance 15W-50. С усиленной вязкостью, тоже на синтетической основе ПАО, оно даёт защиту в условиях пиковых температур и агрессивной езды. Этот продукт в том числе используют гонщики в ралли «Шёлковый путь».

© Стоян Васев

Эти масла подойдут мотоциклам от ведущих мировых производителей. Вязкость 10W-40 особенно эффективно используется в технике с чувствительной трансмиссией и при частых пусках, характерных для городской езды, а 15W-50 обеспечивает стабильную работу мощных двигателей с воздушным или комбинированным охлаждением для повседневного городского использования в условиях повышенной нагрузки.

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