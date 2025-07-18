Идет на рекорд: бренд Tank преодолел отметку в 50 тысяч проданных авто в РФ

В июле текущего года в РФ был достигнут значимый рубеж в продажах автомобилей бренда Tank - реализован 50-тысячный экземпляр. Согласно информации, предоставленной пресс-службой GWM, дебют китайских внедорожников данной марки на российском рынке состоялся в феврале 2023 года. Российская линейка марки включает в себя четыре модели: Tank 300, Tank 400, Tank 500 и Tank 700.

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Наиболее востребованными моделями среди российских потребителей стали Tank 300 и 500, совокупный объем продаж которых превысил 47 тысяч единиц. Внедорожник Tank 700 занимает третье место по популярности, а продажи Tank 400, стартовавшие в феврале 2025 года, также демонстрируют устойчивый рост. Примечательно, что более 20% всех реализованных автомобилей бренда были приобретены в Москве. Среди других городов-лидеров по продажам выделяются Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Нижний Новгород.

На текущий момент автомобили представлены в более чем 60 официальных дилерских центрах, функционирующих в 49 городах Российской Федерации. Согласно ранее опубликованным данным, в периоды января и мая 2025 года Tank занимал лидирующие позиции по продажам новых премиальных автомобилей на территории нашей страны.

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