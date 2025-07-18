Идет отзыв Sollers Atlant: грозит коротким замыканием и оплавлением проводки

Компания "Соллерс" объявила о начале отзывной кампании, которая касается 14 346 цельнометаллических фургонов Sollers Atlant. Потенциально дефектные авто были выпущены в период с 1 января 2023 года по 30 апреля 2025 года.

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В компании сообщили, что при определенных условиях эксплуатации возможно возникновение короткого замыкания лампы подсветки заднего номерного знака с последующим оплавлением проводки. Всё дело в предохранителе, который не срабатывает при превышении допустимой силы тока.

В рамках отзывной кампании будет проведена замена предохранителя. Владельцев, которым необходимо посетить сервисный центр, проинформируют об этом дилеры.

В пресс-службе "Соллерс" отметили, что на автомобили, выпущенные после 30 апреля текущего года, устанавливаются предохранители с соответствующими характеристиками.