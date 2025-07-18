Кабмин ужесточил требования к детским автокреслам

Правительство РФ утвердило изменения в ПДД, определив требования к детским автомобильным креслам и запретив таким образом их несертифицированные альтернативы, в том числе фиксаторы и накладки на ремни безопасности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно постановлению, в ПДД вводится понятие детской удерживающей системы (устройства) - это конструкция, предназначенная для перевозки детей в транспортном средстве в целях снижения риска причинения вреда их жизни и здоровью.

"Лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами (устройствами)", - говорится в документе.

Требования к удерживающим устройствам установлены техрегламентом Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.

Ранее в пояснительной записке к законопроекту говорилось о проблеме распространения несертифицированных и потенциально опасных устройств, таких как адаптеры ремней безопасности и бескаркасные детские кресла, которые часто оказываются не только бесполезными при аварии, но и могут усугубить последствия для ребенка.