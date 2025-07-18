Частникам запретят ввозить грузовики, автобусы и спецтехнику

Соответствующее решение комиссии ЕЭК должно вступить через 90 дней после официального опубликования: сейчас документ ратифицировали Белоруссия, Россия, Казахстан и Кыргызстан, а в Армении проходит процедура внутригосударственного согласования.

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Согласно свежим поправкам, к «транспортным средствам, ввозимым физлицами для собственных нужд», будут относиться только «транспортные средства для личного пользования». Это значит, что частникам запретят ввозить: - грузовые автомобили грузоподъёмностью свыше 5 тонн, - автобусы, у которых количество посадочных мест превышает 12, - специальную технику.

Кстати, в грузовиках хотят применять сделанные из бересты детали. Новый низкоуглеродный материал теоретически может заменить ископаемый каучук.