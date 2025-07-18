Toyota снова обошла конкурентов: электрокар bZ3X стал хитом в Китае

Китайский авторынок стал настоящим испытанием для глобальных брендов. Жёсткая конкуренция вынуждает многих европейских игроков сворачивать планы из-за огромных убытков. Но ведущий мировой производитель не зря является многолетним обладателем этого звания. Даже в этих условиях Toyota нашла ключик к китайским покупателям.

Им стал новый электрический внедорожник bZ3X, разработанный совместно с китайской GAC. На данный момент клиентам поставлено свыше 20 тысяч машин, а предзаказы перевалили за 30 тысяч. Секрет такого успеха кроется в удивительной доступности модели. Базовая версия стартует от 15 тысяч долларов (около 1,17 миллиона рублей), что делает bZ3X вдвое дешевле бензинового Highlander в Китае.

Разумеется, за эти деньги покупатель получает не рекордсмена по мощности или запасу хода. Базовая модификация предлагает около 320 километров запаса хода, но китайские тесты дают более высокие цифры. Но китайским клиентам предлагаются модели и подороже с запасом хода до 610 километров и с расширенной комплектацией. Но и в этом случае топовый вариант будет стоить демократичные по любым меркам 22 тысячи долларов (около 1,72 миллиона рублей).

Размеры электрокара bZ3X сравнивают с RAV4, но между осями новинка на 75 миллиметров больше. Оснащается автомобиль электромотором мощностью 204 лошадиные силы и базовой LFP-батареей на 50 кВт·ч. В салоне имеется 8,8-дюймовая приборная панель, 14,6-дюймовый сдвижной сенсорный экран, аудиосистема Yamaha сразу с одиннадцатью динамиками, семь подушек безопасности и многое другое, включая голосовое управление.

Успех bZ3X стал драйвером роста для совместного предприятия GAC-Toyota. В первом полугодии 2025 года продажи производителя выросли на 5,6%. Такой результат — большая редкость для иностранных автопроизводителей в Китае. К слову, восхищения конкурентов заслуживают продажи модели Camry — рост на 66% в июне, что говорит о верной стратегии, выбранной японской Toyota для китайского рынка.