Названы самые доступные для россиян машины

Автоэксперты назвали три лучших бюджетных автомобиля, которые можно купить в России. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источник.

По оценке специалистов, на первое место следует поставить Solaris HS, он же бывший Hyundai Solaris. Автомобиль можно приобрести в салонах в районе 2 млн рублей. Вариант с пробегом в 50-70 тыс. км, в хорошем состоянии, обойдется в 1,2 – 1,5 млн рублей.

«Автомобиль оснащен бензиновым мотором на 100 или 123 лошадиных силы, чего более чем хватает для повседневной городской эксплуатации. Расход при этом будет в районе 7-8 литров в режиме пробок, меньше — по трассе», — разъяснил руководитель управления автопарком Денис Цапля.

Автоэксперт предупредил, что при покупке автомобиля «с рук» следует тщательно проверять его историю и принадлежность к таксопаркам, где машины эксплуатируют не в «щадящих» условиях.

Второе место в перечне занимает выпускаемый в России китайский автомобиль Haval Jolin. Он стоит около 2 млн рублей в базовой комплектации. За доплату в 300-400 тыс. рублей можно получить «зимний пакет», коробку «робот» и ряд других опций.

На третьем месте в списке — Lada Granta. Ее стоимость у дилеров составляет порядка 1 млн рублей, по программе господдержки можно приобрести и дешевле.

Автоэксперты констатировали, что при выборе автомобиля необходимо учитывать не только номинальную стоимость, но и расходы на обслуживание машины, доступность сервиса и личные потребности.

Ранее сообщалось, что среди новых автомобилей наиболее доступными по-прежнему остаются модели Lada. В сегменте недорогих иномарок выделяются китайские BAIC U5 Plus и Livan X3 Pro, их цена составляет от 1,2 до 1,5 млн рублей.