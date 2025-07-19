Автолюбителей предупредили о новых штрафах

Использование фиксаторов и накладок на ремни безопасности при перевозке детей официально приравнено к отсутствию детского кресла в автомобиле. За такое нарушение будет предусмотрено наказание в виде штрафа. Об этом сообщила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Перевозка детей с помощью фиксаторов и накладок на ремни безопасности приравнена к отсутствию детского автокресла и будет караться штрафом», — пишет ТАСС.

Агентство ссылается на слова депутата.

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Ранее в России запретили альтернативы детским автомобильным креслам, в том числе фиксаторы и накладки на ремни безопасности. Также в ПДД впервые ввели официальное определение детской удерживающей системы, которая предполагает конструкцию для перевозки детей в автомобилях с целью снизить риск причинения вреда их жизни и здоровью. Минтранс подчеркнул, что некоторые производители раньше находили способы сертифицировать адаптеры как полноценные автокресла для детей.