На российском авторынке продают Ford Edge 2025 года

Автомобиль представлен в комплектации Supreme с 7-местным салоном. В комплектацию входят трехзонный климат-контроль, панорамная крыша с люком, мультимедийный комплекс с 12-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой CarPlay, 20-дюймовые литые диски.

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Под капотом находится 2-литровый турбомотор мощностью 252 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом, сообщает «Российская газета».

Дилеры в других регионах также предлагают его к продаже. Стоимость гибридной версии начинается от 3,6 млн рублей, а бензиновой – от 4,1 млн рублей. Все машины произведены в Китае.

Напомним, что Subaru презентовала третью полностью электрическую модель. Stellantis не планирует разрабатывать водородные машины.