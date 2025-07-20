Очередь на Крымском мосту выросла до 826 автомобилей

Длина очереди автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани превысила 800 машин, а время ожидания достигло примерно трёх часов.

Очередь автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани существенно увеличилась, передает ТАСС. По данным телеграм-канала, который отслеживает ситуацию на подходах к мосту, утром 20 июля в очереди находилось 826 машин. Ожидание для автомобилистов увеличилось и составляет около трех часов.

Ранее в этот же день, к 07:00 по московскому времени, число ожидающих в очереди автомобилей превышало 500, а время ожидания было примерно два часа. С противоположной стороны моста – со стороны Керчи – автомобильная очередь оказалась значительно меньше, там скопилось 82 транспортных средства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, у Крымского моста образовалась очередь из более чем 1,2 тыс. машин. На подходах к мосту скопились 700 автомобилей. Пробка из автомашин у Крымского моста растянулась на восемь километров.