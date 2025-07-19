Названо лучшее время для проезда по Крымскому мосту без пробок

Прогноз загруженности пунктов досмотра с 21 по 27 июля показывает, что наименьший трафик на Крымском мосту ожидается ночью и ранним утром, максимальные очереди — днем. Об этом пишет Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

По данным канала, наибольшее число машин со стороны Тамани наблюдается утром в понедельник и вторник. Со стороны Керчи максимальная загрузка фиксировалась с полудня в четверг и пятницу.

Минимальное время ожидания, отметили эксперты, наблюдалось со стороны Тамани в четверг и субботу утром, а также в среду. Со стороны Керчи — во вторник, субботу и воскресенье.

Напомним, что 13 июля 2025 года перед Крымским мостом собралась пробка из более чем 1,3 тыс. автомобилей. Время ожидания составляло более трех часов, а со стороны Керчи тогда скопилось около 200 автомобилей.

Днем 14 июля в очереди на Крымский мост находились 1,2 тыс. автомобилей, время ожидания составляло около трех часов.

15 июля на Крымском мосту к 4:00 мск собралась пробка из более 500 автомобилей. Время ожидания составляло около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не было.

Ранее сообщалось, что 1 мая в районе Крымского моста был зафиксирован транспортный коллапс. В пробке стояло 3085 автомобилей.