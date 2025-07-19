Nissan закрывает крупный завод с 64-летней историей

Nissan объявил о закрытии завода в Оппаме к концу 2027 финансового года.

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Компания Nissan подтвердила, что вскоре закроет свой завод в Оппаме, который находится в Йокосука, префектура Канагава, Япония. Остановка производства запланирована на конец 2027 финансового года. За 64 года работы завод выпустил более 17,8 миллионов автомобилей. В результате глобальной реструктуризации производство моделей, которые изготавливаются в Оппаме, будет перенесено на завод Nissan Motor Kyushu.

Работники завода продолжат трудиться до конца 2027 года, и компания намерена сообщить им о новых условиях труда по мере прояснения дальнейших шагов.

Это решение является частью стратегии «Re:Nissan», которая нацелена на оптимизацию производственных мощностей.

В ходе реализации плана Nissan планирует сократить свои глобальные производственные мощности (кроме Китая) с 3,5 миллиона до 2,5 миллиона автомобилей в год и уменьшить количество заводов с 17 до 10, чтобы обеспечить загрузку производств на уровне около 100%.